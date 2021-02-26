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COVID-вакцинация: за сутки сделали прививки более тысячи человек

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 08:43
COVID-вакцинация: за сутки сделали прививки более тысячи человек Фото: вакцинация (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 1179 человек. Больше всего сделали прививок в Черкасской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

С начала кампании привили 1338 человек, они получили по одной дозе.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая область - 20 прививок;
  • Волынская область - 39 прививок;
  • Днепропетровская область - 60 прививок;
  • Донецкая область - 60 прививок;
  • Закарпатская область - 10 прививок;
  • Запорожская область - 50 прививок;
  • Ивано-Франковска область - 20 прививок;
  • Киевская область - 30 прививок;
  • Кировоградская область - 56 прививок;
  • Луганская область - 60 прививок;
  • Львовская область - 50 прививок;
  • Киев - 90 прививок;
  • Николаевская область - 70 прививок;
  • Одесская область - 60 прививок;
  • Полтавская область - 70 прививок;
  • Ровенская область - 20 прививок;
  • Сумская область - 20 прививок;
  • Тернопольская область - 90 прививок;
  • Харьковская область - 20 прививок;
  • Херсонская область - 20 прививок;
  • Хмельницкая область - 10 прививок;
  • Черкасская область - 90 прививок;
  • Черновицкая область - 54 прививки;
  • Черниговская область - 50 прививок

Ранее сообщалось, что при вакцинации от COVID в Украине нужно при себе иметь паспорт и идентификационный код. Последний нужен, если нет подписанной декларации с семейным врачом.

Напомним, в Украине выявили 8003 новых случая COVID-19. Больше всего заражений за сутки в Ивано-Франковской области и в Киеве.

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