COVID-вакцинація: за добу зробили щеплення більше тисячі людей
Фото: вакцинація (РБК-Україна)
В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу 1179 людей. Найбільше зробили щеплень у Черкаській області.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Від початку кампанії щеплено 1338 осіб, вони отримали по одній дозі.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька область - 20 щеплень;
- Волинська область - 39 щеплень;
- Дніпропетровська область - 60 щеплень;
- Донецька область - 60 щеплень;
- Закарпатська область - 10 щеплень;
- Запорізька область - 50 щеплень;
- Івано-Франківська область - 20 щеплень;
- Київська область - 30 щеплень;
- Кіровоградська область - 56 щеплень;
- Луганська область - 60 щеплень;
- Львівська область - 50 щеплень;
- Київ - 90 щеплень;
- Миколаївська область - 70 щеплень;
- Одеська область - 60 щеплень;
- Полтавська область - 70 щеплень;
- Рівненська область - 20 щеплень;
- Сумська область - 20 щеплень;
- Тернопільська область - 90 щеплень;
- Харківська область - 20 щеплень;
- Херсонська область - 20 щеплень;
- Хмельницька область - 10 щеплень;
- Черкаська область - 90 щеплень;
- Чернівецька область - 54 щеплення;
- Чернігівська область - 50 щеплень.
Раніше повідомлялося, що при вакцинації від COVID в Україні потрібно при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Останній потрібен, якщо немає підписаної декларації з сімейним лікарем.
Нагадаємо, в Україні виявили 8003 нових випадки COVID-19. Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській області та в Києві.