COVID-вакцинация учителей: в каких областях привитых педагогов больше
По состоянию на 31 мая текущего года от коронавируса привили более 82 тысяч работников образовательных учреждений. Среди лидеров вакцинации Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая области и Киев.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Отмечается, что из общего количества привитых педагогов 28 221 человек - это сотрудники, привлеченные к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО), которые получили прививки вакциной CoronaVac / Sinovac. Остальные педагоги прививались другими доступными вакцинами в пунктах прививок.
По данным министерства, лидерами по вакцинации работников образовательных учреждений выступают:
Киев - 11 030 человек;
Киевская область - 6 456 человек;
Сумская область - 4 572 человека;
Харьковская область - 4 242 человека;
Хмельницкая область - 3 590 человек;
Винницкая область - 3 549 человек;
Днепропетровская область - 3 522 человека.
Кроме того, 378 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech из 473 850, которая прибыла в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX, выделено на прививки 1-й и 2-й дозой 189 тысяч сотрудников сферы образования, а с 31 мая началась доставка вакцины в области .
Напомним, что в столице на этой неделе начнут прививать от коронавируса работников образовательных учреждений. Десять прививочных центров откроют в спортивных залах школ.
Ранее стало известно, что в центрах массовой вакцинации против COVID-19, которые открылись на минувших выходных в Киеве, Одессе и Львове, прививки получили почти 5 тысяч граждан.