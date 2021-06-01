COVID-вакцинация учителей: в каких областях привитых педагогов больше

По состоянию на 31 мая текущего года от коронавируса привили более 82 тысяч работников образовательных учреждений. Среди лидеров вакцинации Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая области и Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что из общего количества привитых педагогов 28 221 человек - это сотрудники, привлеченные к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО), которые получили прививки вакциной CoronaVac / Sinovac. Остальные педагоги прививались другими доступными вакцинами в пунктах прививок.

По данным министерства, лидерами по вакцинации работников образовательных учреждений выступают:

Киев - 11 030 человек;

Киевская область - 6 456 человек;

Сумская область - 4 572 человека;

Харьковская область - 4 242 человека;

Хмельницкая область - 3 590 человек;

Винницкая область - 3 549 человек;

Днепропетровская область - 3 522 человека.

Кроме того, 378 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech из 473 850, которая прибыла в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX, выделено на прививки 1-й и 2-й дозой 189 тысяч сотрудников сферы образования, а с 31 мая началась доставка вакцины в области .