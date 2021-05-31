В спортзалах школ Киева обустроят центры вакцинации для педагогов
В Киеве на этой неделе начнут вакцинировать от коронавируса работников образовательных учреждений. Десять прививочных центров откроют в спортивных залах школ.
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.
"В каждом районе определят учебное заведение, на базе которого создадут центр вакцинации. Наиболее приспособленные для этого школьные спортивные залы. Там можно оптимально отработать логистику вакцинальной сессии", - отметил Поворозник.
Он подчеркнул, что вакцинировать будут исключительно работников учебных заведений. В каждом центре будут работать 1 или 2 прививочные бригады, в зависимости от количества желающих привиться.
По его словам, специалисты Госпродпотребслужбы совместно с руководством учебного заведения и работниками районных секторов здравоохранения наладят процесс вакцинации в центрах.
"Предварительно мы провели опрос о согласии на вакцинацию. И сейчас имеем определенную потребность в вакцинах в районах. Всех педагогов, кто изъявил желание привиться, предупредят о месте и времени проведения вакцинации", - отметил первый заместитель председателя КГГА.
Он напомнил, что вакцинировать учителей будут вакцинами Pfizer, которые поступят в соответствии с распределением Министерства здравоохранения.
Напомним, что по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, темпы вакцинации от коронавируса в Украине с июня должны значительно ускориться.
Ранее стало известно, что в центрах массовой вакцинации против COVID-19, открылись минувшие выходные в Киеве, Одессе и Львове, привились почти 5 тысяч граждан.