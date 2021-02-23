Вакцина от коронавируса уже в Украине: первые подробности

Вакцина от коронавируса в Украине: главное

СOVID-вакцина поступила в Украину 23 февраля 2021;

первые прививки будут делать вакциной AstraZeneca;

в день поставки препарат получат 7 регионов;

вакцинация начнется на следующий день после поставки препарата;

иммунизация от COVID-19 в Украине - бесплатная и добровольная;

в первую очередь прививки сделают медикам, которые работают с COVID-больными, военным из ООС;

в приоритете на вакцинацию - медработники, люди пожилого возраста, лица с хроническими заболеваниями, служащие госструктур безопасности, работники социальной сферы и образования;

в Украине будут вакцинировать препаратами AstraZeneca, Pfizer, Novavax, Sinovac;

запись на вакцинацию для всех желающих откроется в марте;

возможность сделать платную прививку появится не раньше второй половины 2021.

Первую партию СOVID-вакцины разгружают в "Борисполе"

Препарат AstraZeneca в объеме полмиллиона доз прибыл в Украину сегогдня утром из Индии. Глава Минздрава Максим Степанов в Facebook сообщил, что на данный момент проводится срочная разгрузка багажа в аэропорту "Борисполь". После чего вакцину развезут по регионам для начала первого этапа вакцинации.

Зеленский сделал заявление о старте вакцинации

Президент Владимир Зеленский в Twitter написал, что вакцина от коронавируса уже в Украине. Он поблагодарил индийских партнеров и заявил, что вакцинация начнется как можно скорее.

Кто получит вакцину в первую очередь

На первом этапе прививки от коронавируса сделают лицам с критическим риском инфицирования - медперсонал COVID-стационаров, состав мобильных бригад по вакцинации, бригад экстренной помощи, работников лабораторий, которые проводят исследования на COVID-19 .

Также в числе первых вакцинируют военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, которые находятся в зоне ООС в Донецкой и Луганской областях, людей, пребывающих в спецучреждениях и персонал таких заведений (дома престарелых, интернаты).

Первый этап вакцинации продлится до апреля, за это время прививками должно быть обеспечено 367 тысяч человек.

В день поставки вакцину доставят в 7 регионов

Согласно плану Минздрава, в день прибытия COVID-вакцины ее получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев. Одновременно развозить препарат на областные склады будут 11 автомобилей.

В остальные регионы вакцина будет доставлена уже на следующий день.

Национальный план вакцинации

График вакцинации состоит из пяти этапов. На первых четырех из них прививки будут делать лицам из приоритетных групп - по профессии, возрасту, состоянию здоровья. На последнем этапе вакцинируют другие категории - граждан в возрасте 18-59 лет.

План вакцинации на 2021 год включает:

Февраль-апрель: 367 тысяч медиков стационаров и участники ООС.

Апрель-май: 1,9 млн лиц в возрасте 80+ лет и работников первичной медпомощи.

Май-июнь: 363 тысячи других медработников.

Июнь-июль: 2,9 млн лиц в возрасте 70-79 лет.

Июль-август: 640 тысяч сотрудников структур госбезопасности.

Август-сентябрь: 2,3 млн лиц в возрасте 65-69 лет.

Сентябрь-октябрь: 1,4 млн работников образования.

Октябрь-ноябрь: 2,8 млн лиц в возрасте 60-64 года.

Ноябрь-декабрь: 1,7 млн представителей других категорий.

При этом, отсрочить прививку рекомендуют беременным до рождения ребенка. Переболевшим коронавирусом - на 6 месяцев от выздоровления.

Какие вакцины будут в Украине

По сообщению Минздрава, Украина получила подтверждение на поставку 22 миллионов доз вакцин.

В рамках механизма COVAX ожидается получение от 8 до 16 миллионов доз. Возможно, что в дальнейшем этот объем будет удвоен. Первая партия - 117 тысяч доз вакцины Pfizer должна была прибыть в Украину до 15 февраля, однако поставка задержалась из-за бюрократических трудностей. Также от COVAX весной поступят транши вакцины AstraZeneca - от 2,2 до 3,7 миллионов доз.

Через посредника Crown Agents Минздрав заключил контракт на покупку вакцины от разработчиков AstraZeneca и Novavaх. Их поставит из Индии компания Serum Institute, которая производит эти вакцины по лицензии. Препарат Novavaх начнут поставлять с июля 2021.

Ожидается поставка 1,9 миллионов доз китайских вакцин от Sinovac в течение марта. Кроме того, излишки вакцин Украине могут передать или продать другие страны.

Где будут делать прививки

На первом этапе вакцинировать украинцев будут мобильные бригады в выездном режиме в специально оборудованных местах. В состав бригады входят квалифицированные медработники, которые прошли предварительное обучение: 1 врач, 2 медсестры, по одному резервному врачу и медсестре, а также водитель. По Украине сформировано 572 мобильные бригад.

На последующих этапах иммунизации начнут работать кабинеты прививок при амбулаториях и ЦПМС, приблизительно 4250 пунктов. В них будут вакцинировать по предварительной записи.

Порядок вакцинации

Иммунизация от коронавируса является добровольной, перед ее проведением необходимо заполнить заявление о согласии.

Полный курс вакцинации предусматривает введение двух доз препарата с интервалом 21-28 дней (в зависимости от типа вакцины).

Перед прививкой человека должны осмотреть, опросить о самочувствии. После укола рекомендовано не покидать медучреждение в течение 30 минут для исключения развития аллергической реакции.

Проводить ПЦР-тест или тестироваться на антитела перед вакцинацией не нужно.

Как организм может отреагировать на прививку

В Минздраве настаивают, что для прививок от коронавируса в Украине будут использоваться только безопасные и эффективные препараты. При этом после введения вакцины возможны случаи, когда человек может заболеть, но болезнь пройдет в легкой форме без осложнений.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, преимущественно после прививки люди совсем не заболевают, либо могут перенести COVID-19 бессимптомно, либо имеют легкое течение болезни.

Следующие реакции организма на введение вакцины являются нормальными и должны исчезнуть спустя несколько дней после укола: боль и отек на месте прививки, головная боль, озноб, утомляемость. Если чувство дискомфорта не проходит, следует обратиться к врачу.

Где и когда можно записаться на укол

С 1 марта украинцы смогут записаться на вакцинацию через семейного врача, на специальном информационном портале COVID-19 или через "горячую линию" Минздрава 0-800-60-20-19.

Всех записавшихся будут распределять либо в приоритетные группы, либо ставить в список ожидания. Людей из очереди будут вызывать на прививку, если провакцинируют всех из приоритетной группы и останутся нераспределенные вакцины.

Всех, кто получит первую и вторую дозу вакцины, внесут в единый реестр на базе системы eHealth, которую используют семейные врачи.

Станет ли вакцинация обязательной

Прививки от СOVID-19 в Украине не будут принудительными. Введение обязательной вакцинации пока не рассматривается. Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация будет добровольной. При этом по мнению главы государства, некоторые категории граждан не имеют права отказаться от прививки.

Кабмин должен разработать специальную программу со списком профессий, для которых прививки в будущем могут стать обязательными.