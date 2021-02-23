Вакцина від коронавірусу вже в Україні: перші подробиці

Вакцина від коронавірусу в Україні: головне

СOVID-вакцина надійшла в Україну 23 лютого 2021;

перші щеплення робитимуть вакциною AstraZeneca;

в день поставки препарат отримають 7 регіонів;

вакцинація почнеться наступного дня після поставки препарату;

імунізація від COVID-19 в Україні - безкоштовна і добровільна;

в першу чергу щеплення зроблять медикам, які працюють з COVID-хворими, військовим з ООС;

в пріоритеті на вакцинацію - медпрацівники, люди похилого віку, особи з хронічними захворюваннями, службовці держструктур безпеки, працівники соціальної сфери і освіти;

в Україні вакцинуватимуть препаратами AstraZeneca, Pfizer, Novavax, Sinovac;

запис на вакцинацію для всіх бажаючих відкриється в березні;

можливість зробити платне щеплення з'явиться не раніше другої половини 2021.

Першу партію СOVID-вакцини розвантажують в "Борисполі"

Препарат AstraZeneca обсягом у півмільйона доз прибув в Україну сегогдня вранці з Індії. Глава МОЗ Максим Степанов у Facebook повідомив, що на даний момент проводиться термінове розвантаження багажу в аеропорту "Бориспіль". Після чого вакцину розвезуть по регіонах для початку першого етапу вакцинації.

Зеленський зробив заяву про старт вакцинації

Президент Володимир Зеленський в Twitter написав, що вакцина від коронавірусу вже в Україні. Він подякував індійським партнерам і заявив, що вакцинація розпочнеться якомога швидше.

Хто отримає вакцину в першу чергу

На першому етапі щеплення від коронавірусу зроблять особам з критичним ризиком інфікування - медперсонал COVID-стаціонарів, склад мобільних бригад по вакцинації, бригад екстреної допомоги, працівників лабораторій, які проводять дослідження на COVID-19.

Також в числі перших вакцинують військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії, які знаходяться в зоні ООС в Донецькій і Луганській областях, людей, які перебувають в спецустановах та персонал таких закладів (будинки для людей похилого віку, інтернати).

Перший етап вакцинації триватиме до квітня, за цей час щепленнями має бути забезпечено 367 тисяч осіб.

У день поставки вакцину доставлять в 7 регіонів

Згідно з планом МОЗ, в день прибуття COVID-вакцини її отримають Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ. Одночасно розвозити препарат на обласні склади будуть 11 автомобілів.

До решти інших регіонів вакцина буде доставлена вже наступного дня.

Національний план вакцинації

Графік вакцинації складається з п'яти етапів. На перших чотирьох із них щеплення робитимуть особам з пріоритетних груп - за професією, віком, станом здоров'я. На останньому етапі вакцинують інші категорії - громадян віком 18-59 років.

План вакцинації на 2021 рік включає:

Лютий-квітень: 367 тисяч медиків стаціонарів і учасники ООС.

Квітень-травень: 1,9 млн осіб у віці 80+ років і працівників первинної медичної допомоги.

Травень-червень: 363 тисячі інших медпрацівників.

Червень-липень: 2,9 млн осіб у віці 70-79 років.

Липень-серпень: 640 тисяч співробітників структур держбезпеки.

Серпень-вересень: 2,3 млн осіб у віці 65-69 років.

Вересень-жовтень: 1,4 млн працівників освіти.

Жовтень-листопад: 2,8 млн осіб у віці 60-64 роки.

Листопад-грудень: 1,7 млн ​​представників інших категорій.

При цьому, відтермінувати щеплення рекомендують вагітним до народження дитини. Тим, хто перехворів на коронавірус - на 6 місяців від одужання.

Які вакцини будуть в Україні

За повідомленням Міністерства охорони здоров'я, Україна отримала підтвердження на поставку 22 мільйонів доз вакцин.

В рамках механізму COVAX очікується отримання від 8 до 16 мільйонів доз. Можливо, що в подальшому цей обсяг буде подвоєний. Перша партія - 117 тисяч доз вакцини Pfizer мала прибути в Україну до 15 лютого, проте поставка затрималася через бюрократичні труднощі. Також від COVAX навесні надійдуть транші вакцини AstraZeneca - від 2,2 до 3,7 мільйонів доз.

Через посередника Crown Agents МОЗ уклав контракт на покупку вакцини від розробників AstraZeneca і Novavaх. Їх поставить з Індії компанія Serum Institute, яка виробляє ці вакцини за ліцензією. Препарат Novavaх почнуть поставляти з липня 2021.

Очікується поставка 1,9 мільйона доз китайських вакцин від Sinovac протягом березня. Крім того, надлишки вакцин Україні можуть передати або продати інші країни.

Де робитимуть щеплення

На першому етапі вакцинувати українців будуть мобільні бригади у виїзному режимі в спеціально обладнаних місцях. До складу бригади входять кваліфіковані медпрацівники, які пройшли попереднє навчання: 1 лікар, 2 медсестри, по одному резервному лікарю та медсестрі, а також водій. По Україні сформовано 572 мобільні бригади.

На наступних етапах імунізації почнуть працювати кабінети щеплень при амбулаторіях і ЦПМС, приблизно 4250 пунктів. У них будуть вакцинувати за попереднім записом.

Порядок вакцинації

Імунізація від коронавірусу є добровільною, перед її проведенням необхідно заповнити заяву про згоду.

Повний курс вакцинації передбачає введення двох доз препарату з інтервалом 21-28 діб (залежно від типу вакцини).

Перед щепленням людину повинні оглянути, опитати про самопочуття. Після уколу рекомендовано не залишати медустанову протягом 30 хвилин для виключення розвитку алергічної реакції.

Проводити ПЛР-тест або тестуватися на антитіла перед вакцинацією не потрібно.

Як організм може відреагувати на щеплення

У МОЗ наполягають, що для щеплень від коронавірусу в Україні будуть використовуватися тільки безпечні та ефективні препарати. При цьому після введення вакцини можливі випадки, коли людина може захворіти, але хвороба пройде в легкій формі без ускладнень.

За словами глави МОЗ Максима Степанова, переважно після щеплення люди зовсім не захворіють, або можуть перенести COVID-19 безсимптомно, або мають легкий перебіг хвороби.

Наступні реакції організму на введення вакцини є нормальними і повинні зникнути через кілька днів після уколу: біль і набряк на місці щеплення, головний біль, озноб, стомлюваність. Якщо почуття дискомфорту не проходить, слід звернутися до лікаря.

Де і коли можна записатися на укол

З 1 березня українці зможуть записатися на вакцинацію через сімейного лікаря, на спеціальному інформаційному порталі COVID-19 або через "гарячу лінію" Міністерства охорони здоров'я 0-800-60-20-19.

Всіх, хто записався, розподілятимуть або в пріоритетні групи, або ставитимуть до списку очікування. Людей із черги будуть викликати на щеплення, якщо провакцинують всіх з пріоритетної групи і залишаться нерозподілені вакцини.

Всіх, хто отримає першу і другу дозу вакцини, внесуть до єдиного реєстру на базі системи eHealth, яку використовують сімейні лікарі.

Чи стане вакцинація обов'язковою

Щеплення від СOVID-19 в Україні не будуть примусовими. Введення обов'язкової вакцинації поки не розглядається. Президент Володимир Зеленський заявив, що вакцинація буде добровільною. При цьому на думку глави держави, деякі категорії громадян не мають права відмовитися від щеплення.

Кабмін має розробити спеціальну програму зі списком професій, для яких щеплення в майбутньому можуть стати обов'язковими.