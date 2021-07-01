COVID-вакцинация в Украине: в каких городах действует онлайн-запись

Украинцы могут записаться на вакцинацию против коронавируса в режиме онлайн. По состоянию на сегодня, 1 июля данная процедура возможна в шести городах страны.
Об этом сообщает "Коронавирус инфо" в Telegram-канале.
"Онлайн-запись на вакцинацию действует в 6 городах Украины",- говорится в сообщении.
Отмечено, что пересмотреть перечень всех пунктов прививания и центров массовой вакцинации можно на официальном сайте кампании вакцинации против COVID-19.
Напомним, что за минувшие сутки, 30 июня в Украине сделали более 90 тысяч прививок от коронавируса.