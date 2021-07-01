COVID-вакцинація в Україні: в яких містах діє онлайн-запис

Українці можуть записатися на вакцинацію проти коронавірусу в режимі онлайн. Станом на сьогодні, 1 липня така процедура можлива у шістьох містах країни.
Про це повідомляє "Коронавірус інфо" у Telegram-каналі.
"Онлайн-запис на вакцинацію діє в 6 містах України", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що переглянути перелік усіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації можна на офіційному сайті кампанії вакцинації проти COVID-19.
Нагадаємо, що за минулу добу, 30 червня в Україні зробили понад 90 тисяч щеплень від коронавірусу.