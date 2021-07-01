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COVID-вакцинація в Україні: в яких містах діє онлайн-запис

Автор: Марія Кучерявець

Українці можуть записатися на вакцинацію проти коронавірусу в режимі онлайн. Станом на сьогодні, 1 липня така процедура можлива у шістьох містах країни.

Про це повідомляє "Коронавірус інфо" у Telegram-каналі.

"Онлайн-запис на вакцинацію діє в 6 містах України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, цього тижня можна записатися до електронної черги від helsi.me на вакцинацію проти COVID-19 в таких містах України:

  • Київ (МВЦ, 30.06 - 4.07);
  • Одеса (шість пунктів - 4.07);
  • Харків (будні дні без обмежень);
  • Полтава (1.07 - 3.07);
  • Біла Церква (3.07);
  • Запоріжжя (3.07 - 4.07).

Зазначено, що переглянути перелік усіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації можна на офіційному сайті кампанії вакцинації проти COVID-19.

Нагадаємо, що за минулу добу, 30 червня в Україні зробили понад 90 тисяч щеплень від коронавірусу.

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