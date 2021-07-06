COVID-вакцинация в Украине: что нужно знать перед прививкой
Фото: что нужно знать украинцам перед прививкой против COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министерство здравоохранения Украины опубликовало ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации от коронавируса. В частности, в ведомстве объяснили, как записаться на прививку и где ее можно получить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
По информации Минздрава, вакцинироваться против COVID-19 можно:
- в пункте прививания;
- по месту работы;
- в центре массовой вакцинации.
Вакцину против COVID-19 в пунктах прививания могут получить лица в возрасте:
- от 60 лет
- 18-59 лет, которые имеют сопутствующие заболевания.
Записаться на вакцинацию можно через:
- звонок к семейному врачу;
- регистратуру ближайшего пункта прививания.
По месту работы мобильные бригады будут прививать:
- работников сферы здравоохранения, образования, социальной сферы;
- работников и жителей интернатов, домов престарелых;
- маломобильных граждан и тех, кто за ними ухаживает;
- военнослужащих;
- работников структур государственной безопасности;
- работников структур, обеспечивающих работу государства;
- работников органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней;
- работников топливно-энергетического комплекса;
- заключенных и персонал учреждений лишения свободы;
- организованные коллективы с 50+ желающими прививаться.
Записаться на коллективную вакцинацию можно через:
- работодателя (по контактам регионального координатора необходимо обратиться в департамент / управление здравоохранения вашей области или г. Киева).
Прививаться против COVID-19 в центре вакцинации может:
- любой совершеннолетний человек, который записался в список ожидания через "Дію" или контакт-центр Минздрава (приоритет отдается пожилым людям).
Записаться на вакцинацию можно через:
- сайт "Дія" (diia.gov.ua);
- приложение "Дія" (go.diia.app);
- контакт-центр Минздрава (0 800 60 20 19).
После чего, как добавляют в Минздраве, необходимо дождаться звонка с приглашением на определенную дату и время прививки или прийти в центр и получить вакцину, соблюдая живую очередь.
Напомним, что за минувшие сутки, 5 июля в Украине против коронавируса сделано более 70 тысяч прививок.
Добавим, что 22 июня началась вакцинация против коронавируса компаний, которые имеют в своем штате более 50 желающих привиться.