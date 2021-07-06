COVID-вакцинація в Україні: що потрібно знати перед щепленням
Фото: що потрібно знати українцям перед щепленням проти COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) опублікувало відповіді на найпоширеніші питання про вакцинацію від коронавірусу. Зокрема, у відомстві пояснили, як записатися на щеплення та де його можна отримати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
За інформацією МОЗ, вакцинуватися проти COVID-19 можна:
- у пункті щеплень;
- за місцем роботи;
- у центрі масової вакцинації.
Вакцину проти COVID-19 в пунктах щеплення можуть отримати особи віком:
- від 60 років;
- 18-59 років, які мають супутні захворювання.
Записатися на вакцинацію можна через:
- дзвінок до сімейного лікаря;
- реєстратуру найближчого пункту щеплення.
За місцем роботи мобільні бригади щеплюватимуть:
- працівників сфери охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери;
- працівників та мешканців інтернатів, будинків для літніх людей;
- маломобільних громадян та тих, хто за ними доглядає;
- військовослужбовців;
- працівників структур державної безпеки;
- працівників структур, які забезпечують роботу держави;
- працівників органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів;
- працівників паливно-енергетичного комплексу;
- ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі;
- організовані колективи з 50+ охочими щепитися.
Записатися на колективну вакцинацію можна через:
- роботодавця (за контактами регіонального координатора необхідно звернутись до департаменту/управління охорони здоров’я вашої області або м. Києва).
Щепитися проти COVID-19 в центрі вакцинації може:
- будь-яка повнолітня особа, яка записалася до листа очікування через "Дію" чи контакт-центр МОЗ (пріоритет надається літнім людям).
Записатися на вакцинацію можна через:
- сайт "Дія" (diia.gov.ua);
- додаток "Дія" (go.diia.app);
- контакт-центр МОЗ (0 800 60 20 19).
Після чого, як додають у МОЗ, необхідно дочекатися дзвінка із запрошенням на певну дату і час щеплення або прийти до центру та отримати щеплення, дотримуючись живої черги.
Нагадаємо, що за минулу добу, 5 липня в Україні проти коронавірусу зроблено понад 70 тисяч щеплень.
Додамо, що 22 червня розпочалася вакцинація проти коронавірусу компаній, які мають у своєму штаті понад 50 охочих щепитися.