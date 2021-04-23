На COVID-вакцинацию мобильными бригадами записались уже 84 компании

За 22 апреля на вакцинацию записалось 84 рабочих коллектива. В этих компаниях есть более 50 желающих сделать прививку против коронавируса.

Об этом главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил на брифинге .

"За вчера уже записалось 84 коллектива. Всего это 10 390 человек", - сказал Ляшко.

Он отметил, что вакцинация по этому листу ожидания будет происходить только при наличии большого количества доз вакцины, которая не используется для пунктов прививки. Они будут использоваться мобильными бригадами, которые будут приезжать на предприятия и делать там прививки.

"Это нам позволит правильно и достаточно быстро обеспечить выполнение Национального плана по иммунопрофилактике", - добавил Ляшко.