COVID-вакцины не влияют на фертильность, - ученые

Вакцины от коронавируса не влияют на фертильность мужчин и женщин. Это доказали американские ученые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный институт здравоохранения США .

В исследовании приняли участие более 2000 пар из США и Канады в возрасте от 21 до 45 лет. Все участники заполняли анкеты, в которых указывали вакцинированы они или нет и удалось ли им зачать ребенка после вакцинации.

Исследователи рассмотрели факторы, которые потенциально могли повлиять на результаты: получили ли участники исследования или их партнеры одну или две дозы вакцины, тип вакцины, как недавно они были вакцинированы и другие.

"Результаты подтверждают, что вакцинация пар, желающих забеременеть, не влияет на фертильность" - сказала Дайана Бьянки, доктор медицинских наук, директор Национального института детского здоровья и развития человека .

В то же время ученые отмечают, что способность зачать ребенка значительно снижается в том случае, если мужчина заболел коронавирусом.

"Однако пары, в которых партнер-мужчина получил положительный результат в течение 60 дней данного цикла, имели на 18% меньше шансов зачать ребенка в этом цикле", - говорят ученые.

Объясняется это повышенной температурой во время болезни и другими осложнениями.

"Лихорадка, которая, как известно, снижает количество и подвижность сперматозоидов, часто встречается при заражении SARS-CoV-2 и, таким образом, может объяснить временное снижение фертильности, которое исследователи наблюдали у пар, в которых партнер-мужчина недавно перенес инфекцию. Другими возможными причинами снижения фертильности среди партнеров-мужчин могут быть воспаление яичек и близлежащих тканей и эректильная дисфункция, которые часто встречаются после заражения SARS-CoV-2", - говорится в исследовании.