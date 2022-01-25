COVID-вакцини не впливають на фертильність, - вчені

Вакцини від коронавірусу не впливають на фертильність чоловіків і жінок. Це довели американські вчені.

У дослідженні взяли участь понад 2000 пар з США та Канади у віці від 21 до 45 років. Всі учасники заповнювали анкети, в яких вказували вакциновані вони чи ні і чи вдалося їм зачати дитину після вакцинації.

Дослідники розглянули фактори, які потенційно могли вплинути на результати: чи отримали учасники дослідження або їх партнери одну або дві дози вакцини, тип вакцини, як недавно вони були вакциновані та інші.

"Результати підтверджують, що вакцинація пар, які бажають завагітніти, не впливає на фертильність" - сказала Дайана Бьянкі, доктор медичних наук, директор Національного інституту дитячого здоров'я та розвитку людини .

Водночас вчені зауважили, що здатність зачати дитину значно знижується в тому випадку, якщо чоловік захворів на коронавірус.

"Однак пари, в яких партнер-чоловік отримав позитивний результат протягом 60 днів даного циклу, мали на 18% менше шансів зачати дитину в цьому циклі", - кажуть вчені.

Пояснюється це підвищеною температурою під час хвороби та іншими ускладненнями.

"Лихоманка, яка, як відомо, знижує кількість і рухливість сперматозоїдів, часто зустрічається при зараженні SARS-CoV-2 і, таким чином, може пояснити тимчасове зниження фертильності, яке дослідники спостерігали у пар, в яких партнер-чоловік недавно переніс інфекцію. Іншими можливими причинами зниження фертильності серед партнерів-чоловіків можуть бути запалення яєчок і прилеглих тканин і еректильна дисфункція, які часто зустрічаються після зараження SARS-CoV-2", - йдеться в дослідженні.