COVID-вспышка на Прикарпатье: впервые поступили тяжелые воздухозависимые дети

Она отметила, что лечение осложненных случаев дорогостоящее, некоторые препараты приходилось собирать из всех аптек.

"Впервые за весь период ковида поступили тяжелые воздухозависимые дети, в том числе двум до года. Сегодня все 120 инфекционных коек заняты, 6 реанимационных заняты, развернули еще два дополнительных", - рассказала врач.

Косовец считает, что вирус сильно мутировал, ведь есть случаи, когда больные вообще не почувствовали, что у них есть серьезные проблемы в легких, а проявления минимальны.

"Температура 37,1-37,2 - много людей не обращают на нее внимание и продолжают посещать общественные места без обследования ПЦР", - отметила она.