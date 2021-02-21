COVID-спалах на Прикарпатті: вперше поступили важкі кисневозалежні діти

Вона зазначила, що лікування ускладнених випадків дороговартісне, деякі препарати доводилось збирати з усіх аптек.

"Вперше за весь період ковіду поступили важкі кисневозалежні діти, в тому числі двоє до року. Сьогодні всі 120 інфекційних ліжок заняті, 6 реанімаційних заняті, розгорнули ще два додаткових", - розповіла лікарка.

Косовець вважає, що вірус дуже сильно мутував, адже є випадки, коли хворі взагалі не відчули що в них є серйозні проблеми в легенях, а прояви мінімальні.

"Температура 37,1-37,2 - багато людей не звертають на неї увагу і продовжують відвідувати громадські місця без обстеження ПЛР", - зазначила вона.