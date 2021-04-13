CoviShield, CoronaVac, Pfizer: кто какую вакцину получит в Украине

В Украине сегодня начнется процесс вакцинации против коронавируса препаратом CoronaVac, а до конца недели в страну поставят вакцину Pfizer. Таким образом вакцинация будет проводиться тремя препаратами - сейчас в Украине прививают CoviShield.

Подробнее о том, кто какую вакцину получит в стране - в материале РБК-Украина.

Что касается препарата CoviShield, то здесь приоритетными группами являются:

По словам министра здравоохранения Максима Степанова , CoronaVac будет применяться для проведения прививок следующим категориям населения:

Ранее РБК-Украина писало, что на этой неделе ожидаются поставки в Украину 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX.

Также сообщалось, что вчера Минздрав завершил лабораторный контроль вакцины CoronaVac. Украину уже получила 215 тысяч доз данной вакцины.