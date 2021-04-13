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CoviShield, CoronaVac, Pfizer: хто яку вакцину отримає в Україні

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні сьогодні почнеться процес вакцинації проти коронавірусу препаратом CoronaVac, а до кінця тижня поставлять в країну вакцину Pfizer. Таким чином вакцинація буде проводитися трьома препаратами - зараз в Україні йде щеплення CoviShield.

Детальніше про те, хто яку вакцину отримає в країні - в матеріалі РБК-Україна.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, CoronaVac буде застосовуватися для проведення щеплень наступним категоріям населення:

  • маломобільним групам населення, а також людям, що доглядають за ними;
  • працівникам освіти, які будуть брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванню;
  • олімпійцям і паралімпійцям;
  • працівникам поліції, Збройних сил та працівники критичної інфраструктури

Вакцини від коронавірусу компанії Pfizer отримають:

  • громадяни, які перебувають в інтернатах, літні люди і всі співробітники цих будинків.

Що стосується препарату CoviShield, то тут пріоритетними групами є:

  • медпрацівники, які борються з коронавірусом;
  • військовослужбовці, які беруть участь в Операції об'єднаних сил;
  • працівники соціальної сфери;
  • люди, що проживають в установах по наданню тривалого догляду та підтримки, і працівники таких закладів;
  • похилого віку (60 років і старше);
  • працівники ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, ЗСУ, МВС;
  • вчителі та інші працівники сфери освіти;
  • люди, які перебувають у місцях обмеження волі та/або слідчих ізоляторах, а також працівники цих установ;
  • інші категорії населення і професійні групи, які входять до категорії ризику зараження COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що на цьому тижні очікуються поставки в Україну 117 тисяч доз вакцини Pfizer в рамках ініціативи COVAX.

Також повідомлялося, що вчора Моз завершив лабораторний контроль вакцини CoronaVac. Україну вже отримала 215 тисяч доз цієї вакцини.

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Новини України вакцинаціяCOVID-19КоронавірусВакцина від коронавірусу
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