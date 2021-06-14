Crown Agents продолжит закупать вакцины от COVID для Украины, - Ляшко

Британская компания Crown Agents продолжит закупать вакцины от COVID для Украины. Передавать эти функции государственному предприятию "Медицинские закупки" не будут.

По его словам, с "Медицинскими закупками" налажено сотрудничество, и министерство определило для них приоритеты. Что касается закупки вакцин от COVID, то на этапе завершения переговоров по новым партиям от нескольких производителей нет смысла менять закупочную организацию.

"Поскольку мы развиваем направление для ГП "Медицинские закупки", у них есть чем заниматься в этом году. А продолжать закупки (вакцины от COVID, - ред.) будет Crown Agents", - добавил Ляшко.