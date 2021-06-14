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Crown Agents продолжит закупать вакцины от COVID для Украины, - Ляшко

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Киев, Понедельник 14 июня 2021 16:50
Crown Agents продолжит закупать вакцины от COVID для Украины, - Ляшко Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Британская компания Crown Agents продолжит закупать вакцины от COVID для Украины. Передавать эти функции государственному предприятию "Медицинские закупки" не будут.

Об этом в интервью "НВ" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, с "Медицинскими закупками" налажено сотрудничество, и министерство определило для них приоритеты. Что касается закупки вакцин от COVID, то на этапе завершения переговоров по новым партиям от нескольких производителей нет смысла менять закупочную организацию.

"Поскольку мы развиваем направление для ГП "Медицинские закупки", у них есть чем заниматься в этом году. А продолжать закупки (вакцины от COVID, - ред.) будет Crown Agents", - добавил Ляшко.

Напомним, предыдущий министр Максим Степанов говорил, что Украина закупает вакцины через британскую компанию Crown Agents, поскольку это было требование производителей. Соответственно, посредник получает процент с каждого контракта на закупки.

При этом по соглашению с Crown Agents, предусматривается неразглашение информации об условиях закупки вакцин. Нарушение этого условия может спровоцировать разрыв контракта с производителем.

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