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Crown Agents продовжить закуповувати вакцини від COVID для України, - Ляшко

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 16:50
Crown Agents продовжить закуповувати вакцини від COVID для України, - Ляшко Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Британська компанія Crown Agents продовжить закуповувати вакцини від COVID для України. Передавати ці функції державному підприємству "Медичні закупівлі" не будуть.

Про це в інтерв'ю "НВ" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, з "Медичними закупівлями" налагоджено співпрацю, і міністерство визначило для них пріоритети. Що стосується закупівлі вакцин від COVID, то на етапі завершення переговорів щодо нових партій від декількох виробників немає сенсу міняти закупівельну організацію.

"Оскільки ми розвиваємо напрямок для ДП "Медичні закупівлі", у них є чим займатися в цьому році. А продовжувати закупівлі (вакцини від COVID, - ред.) буде Crown Agents", - додав Ляшко.

Нагадаємо, попередній міністр Максим Степанов говорив, що Україна закуповує вакцини через британську компанію Crown Agents, оскільки це була вимога виробників. Відповідно, посередник отримує відсоток з кожного контракту на закупівлі.

При цьому за угодою з Crown Agents, передбачається нерозголошення інформації про умови закупівлі вакцин. Порушення цієї умови може спровокувати розрив контракту з виробником.

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