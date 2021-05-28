В Дании запустили цифровой COVID-паспорт

Цифровой паспорт действует как для поездок внутри Дании, так и для путешествий по ЕС.

По словам министра здравоохранения Дании Магнус Хеунике, приложение не содержит личные медицинские данные жителей страны.

"То, что мы получаем сейчас, - это приложение, которое упрощает процесс проверки как для нас, граждан, так и для тех, кто должен ее проводить", - добавил он.

В свою очередь министр финансов Дании Николай Ваммен подчеркнул, что в стране уже вакцинировались около 20% жителей.

"Паспорт символизирует то, как далеко мы продвинулись в Дании. По последним данным, 20% из нас прошли полную вакцинацию", - добавил он.