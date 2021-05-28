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В Дании запустили цифровой COVID-паспорт

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 28 мая, в Дании состоялся запуск цифрового паспорта вакцинации. Он также будет действовать на территории ЕС с 1 июля.

Об этом сообщает телеканал TV2.

Цифровой паспорт действует как для поездок внутри Дании, так и для путешествий по ЕС.

По словам министра здравоохранения Дании Магнус Хеунике, приложение не содержит личные медицинские данные жителей страны.

"То, что мы получаем сейчас, - это приложение, которое упрощает процесс проверки как для нас, граждан, так и для тех, кто должен ее проводить", - добавил он.

В свою очередь министр финансов Дании Николай Ваммен подчеркнул, что в стране уже вакцинировались около 20% жителей.

"Паспорт символизирует то, как далеко мы продвинулись в Дании. По последним данным, 20% из нас прошли полную вакцинацию", - добавил он.

Напомним, власти Хорватии объявили об успешном тестировании европейского COVID-паспорта. В ближайшее время будут определены правила их выдачи и применения.

Кроме того, в июле в ЕС планируют запустить систему COVID-паспортов. Это позволит совершать путешествия в европейские страны тем гражданам, которые привились от коронавируса одобренными в ЕС препаратами. Пока таких вакцин в ЕС четыре - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.

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Новости Украины паспортДаниявакцинацияКоронавирус