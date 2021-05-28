У Данії запустили цифровий COVID-паспорт

Цифровий паспорт діє як для поїздок всередині Данії, так і для подорожей по ЄС.

За словами міністра охорони здоров'я Данії Магнус Хеуніке, додаток не містить особисті медичні дані жителів країни.

"Те, що ми отримуємо зараз, - це програма, яка спрощує процес перевірки як для нас, громадян, так і для тих, хто повинен її проводити", - додав він.

У свою чергу міністр фінансів Данії Микола Ваммен підкреслив, що в країні вже вакцинувалися близько 20% жителів.

"Паспорт символізує те, як далеко ми просунулися в Данії. За останніми даними, 20% з нас пройшли повну вакцинацію", - додав він.