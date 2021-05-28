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У Данії запустили цифровий COVID-паспорт

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 28 травня, в Данії відбувся запуск цифрового паспорта вакцинації. Він також діятиме на території ЄС з 1 липня.

Про це повідомляє телеканал TV2.

Цифровий паспорт діє як для поїздок всередині Данії, так і для подорожей по ЄС.

За словами міністра охорони здоров'я Данії Магнус Хеуніке, додаток не містить особисті медичні дані жителів країни.

"Те, що ми отримуємо зараз, - це програма, яка спрощує процес перевірки як для нас, громадян, так і для тих, хто повинен її проводити", - додав він.

У свою чергу міністр фінансів Данії Микола Ваммен підкреслив, що в країні вже вакцинувалися близько 20% жителів.

"Паспорт символізує те, як далеко ми просунулися в Данії. За останніми даними, 20% з нас пройшли повну вакцинацію", - додав він.

Нагадаємо, влада Хорватії оголосила про успішне тестування едо Європейського covid-паспорта. Найближчим часом будуть визначені правила їх видачі та застосування.

Крім того, в липні в ЄС планують запустити систему covid-паспортів. Це дозволить здійснювати подорожі в європейські країни тим громадянам, які прищепилися від коронавірусу схваленими в ЄС препаратами. Поки таких вакцин в ЄС чотири-Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca.

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