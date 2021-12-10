Дания сократит срок действия COVID-сертификата до семи месяцев
В Дании хотят сократить действие COVID-сертификата с одного года до семи месяцев. Данное решение не будет касаться подростков 15-17 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.
"Это означает, что COVID-сертификат будет действовать семь месяцев после последней вакцинации, а не год, как это было до сих пор", - пояснил министр здравоохранения Магнус Хойнике.
Это связано с тем, что иммунитет, приобретенный после прививки со временем, снижается.
Однако есть исключение. Данное правило пока не будет распространяться на детей 15-17 лет, потому что для них еще не предусмотрена программа ревакцинации.
Измененные сроки действия COVID-сертификата о прививках вступят в силу в середине января.
Напомним, правительство Дании вечером 9 декабря анонсировало усиление карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса и нового штамма "Омикрон". Школы закроют, бары и рестораны будут работать до полуночи.
Ранее правительство Норвегии приняло ряд ограничений на период рождественских и новогодних праздников, чтобы уменьшить социальные контакты и предотвратить распространение коронавируса. Новые ограничения вступят в силу в четверг, 9 декабря.
Отметим, правительство Румынии с 8 декабря ослабило COVID-ограничения на период новогодних и рождественских праздников. При этом в стране хотят усилить правила въезда из-за штамма коронавируса "Омикрон".