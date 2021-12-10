Данія скоротить термін дії COVID-сертифіката до семи місяців

У Данії хочуть скоротити дію COVID-сертифіката з одного року до семи місяців. Дане рішення не стосуватиметься підлітків 15-17 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR .

"Це означає, що COVID-сертифікат буде діяти сім місяців після останньої вакцинації, а не рік, як це було досі", - пояснив міністр охорони здоров'я Магнус Хойніке.

Це пов'язано з тим, що імунітет, набутий після щеплення з часом, знижується.

Однак є виняток. Дане правило поки не буде поширюватися на дітей 15-17 років, тому що для них ще не передбачена програма ревакцинації.

Змінені терміни дії COVID-сертифіката про щеплення набудуть чинності в середині січня.