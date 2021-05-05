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Делегация Индии на саммите G7 ушла на самоизоляцию из-за случаев COVID

Новина українською → Лондон, Среда 05 мая 2021 11:56
Делегация Индии на саммите G7 ушла на самоизоляцию из-за случаев COVID Фото: министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар (flickr com mfarussia)
Автор: РБК-Украина

Делегация Индии на саммите G7 ("Большой семерки") на уровне министров иностранных дел в Лондоне ушла на самоизоляцию. Это произошло после того, как среди членов делегации зафиксировали два случая COVID.

Об этом сообщает Sky News.

Сообщается, что после двух положительных тестов на COVID вся делегация ушла на самоизоляцию. Хотя Индия не является членом G7, ее пригласили на первую за более чем два года встречу министров иностранных дел стран "Большой семерки".

Также сообщается, что накануне министр внутренних дел Британии Прити Патель встретилась с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Поскольку именно у индийского министра не было положительного теста, Патель не уйдет на самоизоляцию.

Также сообщается, что в понедельник Джайшанкар провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который 5-6 июня будет находиться с визитом в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии новый рекорд смертности от COVID и почти 400 тысяч новых случаев заражения.

Кроме того, индийский штамм коронавируса фиксируется в европейских странах. В частности, несколько случаев выявили в Польше.

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