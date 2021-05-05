Делегация Индии на саммите G7 ушла на самоизоляцию из-за случаев COVID

Делегация Индии на саммите G7 ("Большой семерки") на уровне министров иностранных дел в Лондоне ушла на самоизоляцию. Это произошло после того, как среди членов делегации зафиксировали два случая COVID.

Сообщается, что после двух положительных тестов на COVID вся делегация ушла на самоизоляцию. Хотя Индия не является членом G7, ее пригласили на первую за более чем два года встречу министров иностранных дел стран "Большой семерки".

Также сообщается, что накануне министр внутренних дел Британии Прити Патель встретилась с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Поскольку именно у индийского министра не было положительного теста, Патель не уйдет на самоизоляцию.

Также сообщается, что в понедельник Джайшанкар провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который 5-6 июня будет находиться с визитом в Украине.