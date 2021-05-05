Делегація Індії на саміті G7 пішла на самоізоляцію через випадки COVID
Делегація Індії на саміті G7 ("Великої сімки") на рівні міністрів закордонних справ у Лондоні пішла на самоізоляцію. Це сталося після того, як серед членів делегації зафіксували два випадки COVID.
Про це повідомляє Sky News.
Повідомляється, що після двох позитивних тестів на COVID вся делегація пішла на самоізоляцію. Хоча Індія не є членом G7, її запросили на першу за більш ніж два роки зустріч міністрів закордонних справ країн "Великої сімки".
Також повідомляється, що напередодні міністр внутрішніх справ Британії Пріті Патель зустрілася з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром. Оскільки саме в індійського міністра не було позитивного тесту, Патель не піде на самоізоляцію.
Також повідомляється, що в понеділок Джайшанкар провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який 5-6 червня перебуватиме з візитом в Україні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Індії новий рекорд смертності від COVID і майже 400 тисяч нових випадків зараження.
Крім того, індійський штам коронавірусу фіксується в європейських країнах. Зокрема, кілька випадків виявили в Польщі.