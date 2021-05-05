ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Делегація Індії на саміті G7 пішла на самоізоляцію через випадки COVID

Новость на русском → Лондон, Середа 05 травня 2021 11:56
Делегація Індії на саміті G7 пішла на самоізоляцію через випадки COVID Фото: міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар (flickr com mfarussia)
Автор: РБК-Україна

Делегація Індії на саміті G7 ("Великої сімки") на рівні міністрів закордонних справ у Лондоні пішла на самоізоляцію. Це сталося після того, як серед членів делегації зафіксували два випадки COVID.

Про це повідомляє Sky News.

Повідомляється, що після двох позитивних тестів на COVID вся делегація пішла на самоізоляцію. Хоча Індія не є членом G7, її запросили на першу за більш ніж два роки зустріч міністрів закордонних справ країн "Великої сімки".

Також повідомляється, що напередодні міністр внутрішніх справ Британії Пріті Патель зустрілася з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром. Оскільки саме в індійського міністра не було позитивного тесту, Патель не піде на самоізоляцію.

Також повідомляється, що в понеділок Джайшанкар провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який 5-6 червня перебуватиме з візитом в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Індії новий рекорд смертності від COVID і майже 400 тисяч нових випадків зараження.

Крім того, індійський штам коронавірусу фіксується в європейських країнах. Зокрема, кілька випадків виявили в Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Індія COVID-19 Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19