"Дельта" - самый заразный штамм и быстро распространяется среди непривитых, - ВОЗ

"Дельта" штамм коронавируса является самым заразным из выявленных вариантов коронавируса. Он быстро распространяется среди невакцинированных людей.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус .

"Дельта [вариант] является наиболее трансмиссивным из выявленных на сегодняшний день вариантов COVID-19, выявлен по меньшей мере в 85 странах и быстро распространяется среди невакцинированных групп населения" - заявил он.

Напомним, сейчас известно о целом ряде штаммов коронавируса. Наиболее известные из них - британский, южноафриканский и индийский, получивший название "Дельта".

Отметим, что случаи заражения штаммом "Дельта" уже зафиксировали в Украине.