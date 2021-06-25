RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Дельта" - найбільш заразний штам і швидко поширюється серед нещеплених, - ВООЗ

Автор: РБК-Україна

"Дельта" штам коронавірусу є найбільш заразним з виявлених варіантів коронавірусу. Він швидко поширюється серед невакцинованих людей.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус.

"Дельта [варіант] є найбільш трансмісивним з виявлених на сьогодні варіантів COVID-19, виявлений щонайменше в 85 країнах і швидко поширюється серед невакцинованих груп населення" - заявив він.

Нагадаємо, зараз відомо про цілу низку штамів коронавірусу. Найбільш відомі з них-Британський, Південноафриканський і індійський, що отримав назву "Дельта".

Відзначимо, що випадки зараження штамом "Дельта" вже зафіксували в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус "Дельта"ВООЗ