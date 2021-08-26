"Дельта" ширится Украиной. В Минздраве заявили о готовности к новой волне

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что количество случаев инфицирования штаммом коронавирус "Дельта" в Украине растет. Он отметил, что система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

Кузин рассказал, что еще 5 августа было подтверждено 147 случаев штамма "Дельта", а уже 20 августа - 520. По его словам, в течение лета система здравоохранения на всех уровнях готовились к возможным вызовам новой волны коронавируса.

"Сейчас система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной "Дельта" штаммом коронавирус. Но помните, что обычные профилактические мероприятия (ношение масок, мытье рук, использование антисептиков, соблюдения физической дистанции) смогут защитить вас и ваших родных от инфицирования COVID-19, а вакцинация - обезопасит от тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти от COVID-19", - сказал главный санитарный врач.

Он добавил, что в Украине определили и подготовили 256 больниц, оказывающих специализированную помощь больным на коронавирус. Также по всей стране сформирован запас тестов на более 2 млн исследований и 2,3 млн экспресс-тестов на определение антигена.