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"Дельта" шириться Україною. В МОЗ заявили про готовність до нової хвилі

Автор: Тіберій Юрик

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що кількість випадків інфікування штамом коронавірусу "Дельта" в Україні зростає. Він відзначив, що система охорони здоров’я готова реагувати на виклик нової хвилі COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Кузін розповів, що ще 5 серпня було підтверджено 147 випадків штаму "Дельта", а вже 20 серпня - 520. За його словами, упродовж літа система охорони здоров’я на всіх рівнях готувалися до можливих викликів нової хвилі коронавірусу.

"Зараз система охорони здоров’я готова реагувати на виклик нової хвилі COVID-19, спричиненої "Дельта" штамом коронавірусу. Але пам’ятайте, що звичайні профілактичні заходи (носіння масок, миття рук, використання антисептиків, дотримання фізичної дистанції) зможуть захистити вас та ваших рідних від інфікування COVID-19, а вакцинація - убезпечить від важкого перебігу хвороби, госпіталізації чи смерті від COVID-19", - сказав головний санітарний лікар.

Він додав, що в Україні визначили й підготували 256 лікарень, що надають спеціалізовану допомогу хворим на коронавірус. Також по всій країні сформований запас тестів на понад 2 млн досліджень та 2,3 млн експрес-тестів на визначення антигену.

Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, якою вакциною від коронавірусу найчастіше щеплюються українці.

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