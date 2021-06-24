ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Дельта" в Украине: Ляшко заявил, что вакцинированные граждане защищены

Новина українською →
Украина, Четверг 24 июня 2021 11:16
"Дельта" в Украине: Ляшко заявил, что вакцинированные граждане защищены Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что течение болезни, вызванной "Дельта" штаммом коронавируса, является более тяжелым. По его словам, вакцинированные украинцы от него защищены.

Об этом министр заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Течение более тяжелое. Все профилактические мероприятия работают. Тест-системы работают и проявляют этот штамм", - заверил глава Минздрава.

Также он ответил и на вопрос по поводу лечения.

"Лечение, это отдельный вопрос. Той терапии, которая убивает коронавирус, не существует, есть симптоматическое лечение и определенные препараты, которые сегодня еще проходят клинические испытания. Препарат не изобретен, есть определенные продвижения. Я думаю, где-то месяц-другой и что-то будет. Вакцины работают. Люди, которые вакцинированы, они защищены", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, 23 июня состоялось совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором обсудили распространение штамма коронавируса "Дельта" в мире и связанные с ним угрозы.

Как писало РБК-Украина, вчера стало известно о подтверждении 2 случаев заражения штаммом "Дельта" в Украине. Инфицированные лица сейчас лечатся в киевской больнице.

Отметим, директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний доктор Андреа Аммон подчеркнул, что к концу августа данный штамм будет составлять 90% всех новых случаев заболевания в Европейском союзе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Ляшко Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19