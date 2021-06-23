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"Дельта" уже в Украине. Минздрав до пятницы определится с новыми ограничениями

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Украина, Среда 23 июня 2021 19:26
"Дельта" уже в Украине. Минздрав до пятницы определится с новыми ограничениями Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения подготовит предложения по новым ограничениям для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта" в Украине. Такое поручение Минздрав получил от Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает пресс-служба Минздрава.

Предложения должны быть подготовлены до пятницы, 25 июня.

"До 25-го июня, по отдельному поручению СНБО, будет подготовлено комплексные предложения для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта" в Украине", - заявил Кузин.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Украине выявили два случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса.

Подробнее об этом варианте читайте в материале РБК-Украина "Штамм "Дельта". Чем опасна мутация СОVID и как к нему готовится Украина".

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