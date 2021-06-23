"Дельта" вже в Україні. МОЗ до п'ятниці визначиться з новими обмеженнями
Міністерство охорони здоров'я підготує пропозиції щодо нових обмежень для протидії поширенню коронавірусу штаму "Дельта" в Україні. Таке доручення МОЗ отримало від Ради національної безпеки і оборони.
Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає прес-служба МОЗ.
Пропозиції повинні бути підготовлені до п'ятниці, 25 червня.
"До 25 - го червня, за окремим дорученням РНБО, буде підготовлено комплексні пропозиції для протидії поширенню коронавірусу штаму "Дельта" в Україні", - заявив Кузін.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що в Україні виявили два випадки зараження "Дельта" штамом коронавірусу.
Детальніше про цей варіант читайте в матеріалі РБК-Україна "Штам " Дельта". Чим небезпечна мутація СОVID і як до нього готується Україна".