"Дельта" уже в Украине. Минздрав до пятницы определится с новыми ограничениями

Министерство здравоохранения подготовит предложения по новым ограничениям для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта" в Украине. Такое поручение Минздрав получил от Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает пресс-служба Минздрава.
Предложения должны быть подготовлены до пятницы, 25 июня.
"До 25-го июня, по отдельному поручению СНБО, будет подготовлено комплексные предложения для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта" в Украине", - заявил Кузин.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Украине выявили два случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса.
Подробнее об этом варианте читайте в материале РБК-Украина "Штамм "Дельта". Чем опасна мутация СОVID и как к нему готовится Украина".