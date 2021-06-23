От Дельты до Лямбды: в ВОЗ прогнозируют появление устойчивых к вакцинам штаммов COVID

Специальный посланник ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро спрогнозировал появление новых опасных вариантов коронавируса. Он считает, что некоторые из них могут оказаться устойчивыми к вакцинам.

"Это появление вариантов мы наблюдаем во всем мире. Они будут продолжать появляться. Мы перейдем от Дельты к Лямбде, а затем к другим греческим буквам. Это неизбежно, и некоторые из этих вариантов будут сложными, они смогут прорвать защиту, связанную с вакциной, у нескольких человек, и это вызовет проблемы", - считает Набарро.

Он отметил, что появление новых штаммов является закономерным процессом. "Это часть жизни, нам нужно быстро их нейтрализовать, нам нужно быстро двигаться. Если мы видим их в определенном месте, нам нужно выстроить управление вариантами в том, что мы называем нашей стратегией готовности к COVID. Это станет нашей данностью на ближайшее будущее", - добавил Набарро.