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От Дельты до Лямбды: в ВОЗ прогнозируют появление устойчивых к вакцинам штаммов COVID

Автор: Андрей Василюк

Специальный посланник ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро спрогнозировал появление новых опасных вариантов коронавируса. Он считает, что некоторые из них могут оказаться устойчивыми к вакцинам.

Об этом Набарро сказал в эфире Sky News.

"Это появление вариантов мы наблюдаем во всем мире. Они будут продолжать появляться. Мы перейдем от Дельты к Лямбде, а затем к другим греческим буквам. Это неизбежно, и некоторые из этих вариантов будут сложными, они смогут прорвать защиту, связанную с вакциной, у нескольких человек, и это вызовет проблемы", - считает Набарро.

Он отметил, что появление новых штаммов является закономерным процессом. "Это часть жизни, нам нужно быстро их нейтрализовать, нам нужно быстро двигаться. Если мы видим их в определенном месте, нам нужно выстроить управление вариантами в том, что мы называем нашей стратегией готовности к COVID. Это станет нашей данностью на ближайшее будущее", - добавил Набарро.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 июня выразила беспокойство тем, что страны смягчают карантинные ограничения из-за футбольных матчей на Евро-2020. В организации отмечают, что в некоторых регионах уже наблюдается рост количества случаев.

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