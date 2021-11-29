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Кроме "Дельты". В Украине будут подлежать обязательному изучению все новые COVID-штаммы

Автор: Мария Кучерявец

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что все новые штаммы коронавируса будут подлежать обязательному полногеномному изучению в Украине. Это касается всех новых вариантов, кроме "Дельты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава во время брифинга.

"Сейчас в Украине действует система мониторинга распространения штаммов COVID. На уровне областей существует определенный резерв ПЦР-тест систем для определения именно штамма "Дельта"....Все не Дельта образцы будут подлежать обязательному полногеномному секвенированию в Центре общественного здоровья", - рассказал Ляшко.

Министр отметил, что Украина ввела геномный надзор, в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

"С сентября 2021 года, страна уже имеет мощности для полногеномного секвенирования, которое позволяет полностью расшифровать геном любого патогена и позволяет, в том числе осуществлять надзор за всеми штаммами коронавируса, которые циркулируют в стране. В среднем за неделю секвенируются около 80-100 образцов", - добавил Ляшко.

Напомним, министр здравоохранения также рассказал, есть ли случаи нового штамма "Омикрон" в Украине.

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