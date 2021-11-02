Детские COVID-сертификаты появились в "Дие": как получить документ
Дети от 12 лет, получившие по крайней мере одну вакцины от коронавируса, могут получить цифровой COVID-сертификат. Для этого одному из родителей необходимо добавить в "Дию" свидетельство о рождении ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.
По его словам, прежде чем генерировать такие сертификаты, необходимо обновить "Дию" до последней версии:
- для iOS - это 3.0.18;
- для Android - 3.0.14.
Как получить детский COVID-сертификат
- авторизоваться в "Дие";
- добавить в "Дию" свидетельство о рождении ребенка;
- в меню "Услуги" выбрать "COVID-сертификаты";
- сертификаты ребенка появятся в приложении вместе с документами взрослого.
Министр отметил, что дети с 14 лет могут самостоятельно авторизоваться в "Дие" с помощью ID-карты или биометрического паспорта.
Напомним, сегодня в Киеве, в трех пунктах вакцинации заработали первые пункты команды поддержки "Дии", где гражданам будут помогать самостоятельно генерировать COVID-сертификаты.
Добавим, что в "Дие" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании результата ПЦР-теста.