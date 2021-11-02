Детские COVID-сертификаты появились в "Дие": как получить документ

Дети от 12 лет, получившие по крайней мере одну вакцины от коронавируса, могут получить цифровой COVID-сертификат. Для этого одному из родителей необходимо добавить в "Дию" свидетельство о рождении ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

По его словам, прежде чем генерировать такие сертификаты, необходимо обновить "Дию" до последней версии: для iOS - это 3.0.18;

для Android - 3.0.14. Как получить детский COVID-сертификат авторизоваться в "Дие";

добавить в "Дию" свидетельство о рождении ребенка;

в меню "Услуги" выбрать "COVID-сертификаты";

сертификаты ребенка появятся в приложении вместе с документами взрослого. Министр отметил, что дети с 14 лет могут самостоятельно авторизоваться в "Дие" с помощью ID-карты или биометрического паспорта.