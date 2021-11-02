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Детские COVID-сертификаты появились в "Дие": как получить документ

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Украина, Вторник 02 ноября 2021 13:21
Детские COVID-сертификаты появились в "Дие": как получить документ Фото: детские COVID-сертификаты появились в "Дие" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Дети от 12 лет, получившие по крайней мере одну вакцины от коронавируса, могут получить цифровой COVID-сертификат. Для этого одному из родителей необходимо добавить в "Дию" свидетельство о рождении ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

По его словам, прежде чем генерировать такие сертификаты, необходимо обновить "Дию" до последней версии:

  • для iOS - это 3.0.18;
  • для Android - 3.0.14.

Как получить детский COVID-сертификат

  • авторизоваться в "Дие";
  • добавить в "Дию" свидетельство о рождении ребенка;
  • в меню "Услуги" выбрать "COVID-сертификаты";
  • сертификаты ребенка появятся в приложении вместе с документами взрослого.

Министр отметил, что дети с 14 лет могут самостоятельно авторизоваться в "Дие" с помощью ID-карты или биометрического паспорта.

Напомним, сегодня в Киеве, в трех пунктах вакцинации заработали первые пункты команды поддержки "Дии", где гражданам будут помогать самостоятельно генерировать COVID-сертификаты.

Добавим, что в "Дие" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании результата ПЦР-теста.

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