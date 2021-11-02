Дитячі COVID-сертифікати з'явились у "Дії": як отримати документ

Діти від 12 років, які отримали принаймні одну вакцини від коронавірусу, можуть отримати цифровий COVID-сертифікат. Для цього одному з батьків необхідно додати в "Дію" свідоцтво про народження дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Facebook.

За його словами, перш ніж генерувати такі сертифікати, необхідно оновити "Дію" до останньої версії: для iOS - це 3.0.18;

для Android - 3.0.14. Як отримати дитячий COVID-сертифікат авторизуватися в "Дії";

додати в "Дію" свідоцтво про народження дитини;

у меню "Послуги" обрати "COVID-сертифікати";

сертифікати дитини з’являться в застосунку разом із документами дорослого. Міністр зазначив, що діти з 14 років можуть самостійно авторизуватися в "Дії" за допомогою ID-картки або біометричного паспорта.