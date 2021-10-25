ru ua
Пн, 25 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В детской больнице Житомира открыли COVID-отделение

Новина українською →
Житомир, Понедельник 25 октября 2021 13:59
В детской больнице Житомира открыли COVID-отделение Фото: в детской больнице Житомира открыли COVID-отделение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В городской детской больнице Житомира развернули COVID-отделение. Там будут принимать больных коронавирусом несовершеннолетних пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Житомирского городского совета.

По информации горсовета, в отделении насчитывается 40 коек. Так, за прошедшие сутки туда уже госпитализировали одного ребенка.

В частности, в больнице находится 8 детей, у которых обнаружили коронавирус.

Как добавляют в пресс-центре, за последние сутки в житомирские больницы госпитализировали 30 человек с COVID-19.

По состоянию на сегодняшнее утро, на стационарном лечении в медучреждениях города находится 483 человека.

Напомним, в Украине с начала пандемии, коронавирус обнаружили у 152 790 детей, болезнь унесла жизни 42 несовершеннолетних украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе