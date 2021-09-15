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Действие украинских COVID-сертификатов продлили до года

Автор: Сергей Новиков

Кабинет министров Украины продлил действие зеленых COVID-сертификатов международного образца до одного года. Они доступны после полного курса вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

Согласно дополнению к вчерашнему "карантинному постановлению", срок действия международного COVID-сертификата составляет 365 дней со дня введения последней дозы в соответствии с протоколом вакцинации от COVID-19.

В то же время международный сертификат, который формируется на основании ПЦР-теста, будет действителен в течение 72 часов (с часа забора материалов для теста). А тот, который формируется на основании информации о выздоровлении от COVID, - 180 дней от даты забора материалов на позитивный тест.

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин говорил, что сертификат пока выдается на полгода и через шесть месяцев нужно отказаться от него и сгенерировать новый.

Отметим, на сегодня в зеленых сертификатах в приложении "Дія" содержится информация о том, что они действительны полгода.

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