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Дію українських COVID-сертифікатів продовжили до року

Автор: Сергей Новиков

Кабінет міністрів України продовжив дію зелених COVID-сертифікатів міжнародного зразка до одного року. Вони доступні після повного курсу вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.

Згідно з доповненням до вчорашньої "карантинної постанови", термін дії міжнародного COVID-сертифікату становить 365 днів з дня введення останньої дози відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19.

У той же час міжнародний сертифікат, який формується на підставі ПЛР-тесту, буде дійсний протягом 72 годин (з години забору матеріалів для тесту). А той, що формується на підставі інформації про одужання від COVID, - 180 днів від дати забору матеріалів на позитивний тест.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузин говорив, що сертифікат поки видається на півроку і через шість місяців потрібно відмовитися від нього і згенерувати новий.

Відзначимо, на сьогодні в зелених сертифікатах в додатку "Дія" міститься інформація про те, що вони дійсні півроку.

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