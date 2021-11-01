В "Дие" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании ПЦР-тестов

По его словам, "Дия" и лаборатории "ДИЛА", "Эскулаб", "Смартлаб" и "Днипролаб" начинают бета-тестирование COVID-сертификатов на основании результатов ПЦР-тестов.

"Если вы в последние 72 часа сделали ПЦР в этих лабораториях, то тестируйте, как генерируется сертификат, и присылайте свой фидбек", - написал министр.

Регистрация на бета-тестирование нового вида COVID-сертификата в "Дие" доступно по ссылке: team.diia.gov.ua.

Министр отметил, что после завершения бета-тестирования в приложении можно будет подтянуть ПЦР-тесты и других лабораторий. Ведомство вместе с Минздравом и Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) работает над их подключением.

"Сертификат будет действовать 72 часа. Только не забывайте обновлять "Дию", - напомнил Федоров.