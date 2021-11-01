RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У "Дії" з'явилася можливість отримати COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тестів

Автор: Дмитрий Кузнецов

У додатку "Дія" з'явилася можливість отримати COVID-сертифікат на підставі результату ПЛР-тесту. На першому етапі функція працює в режимі бета-тестування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міністерства цифрової трансформації України Михайла Федорова.

За його словами, "Дія" і лабораторії "ДІЛА","Ескулаб", "Смартлаб" і "Дніпролаб" починають бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі результатів ПЛР-тестів.

"Якщо ви в останні 72 години зробили ПЛР в цих лабораторіях, то тестуйте, як генерується сертифікат, і надсилайте свій фідбек", - написав міністр.

Реєстрація на бета-тестування нового виду COVID-сертифіката в "Діі" доступна за посиланням: team.diia.gov.ua.

Міністр зазначив, що після завершення бета-тестування в додатку можна буде підтягнути ПЛР-тести та інших лабораторій. Відомство разом з МОЗ та Національною службою здоров'я України (НСЗУ) працює над їх підключенням.

"Сертифікат діятиме 72 години. Тільки не забувайте оновлювати "Дію", - нагадав Федоров.

Зазначимо, за останні 4 дні в додатку та на державному порталі "Дія" сертифікати про вакцинацію згенерували 1 мільйон українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
сертифікат вакцинаціїДіяМіністерство цифрової трансформації