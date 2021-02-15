Динамика распространения COVID-19 в Украине стала похожей на польскую, - НАН

Динамика распространения заболевания коронавирусом в Украине по состоянию на сегодня похожа на показатели соседних стран - Польши и Румынии. Динамика распространения COVID-19 в Украине колеблется от 2 до 5 тысяч случаев в сутки.

Об этом заявили в Национальной академии наук Украины.