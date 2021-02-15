Динамика распространения COVID-19 в Украине стала похожей на польскую, - НАН

Динамика распространения заболевания коронавирусом в Украине по состоянию на сегодня похожа на показатели соседних стран - Польши и Румынии. Динамика распространения COVID-19 в Украине колеблется от 2 до 5 тысяч случаев в сутки.
Как отмечают ученые из НАН, сегодня динамика подтверждений новых случаев коронавируса очень подобна статистикам Румынии и Польше.
"В Польше количество новых выявлений стабилизировалось на уровне 5,5 тысяч случаев в сутки, а в Румынии - на уровне 2,4 тысячи обнаружений в сутки", - отметили в НАН.
Только в пяти регионах количество новых случаев растет, в остальных областях динамика распространения коронавируса продолжает снижаться. Положительная динамика сохраняется в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Напомним, по данным ученых НАН, в Украине вдвое уменьшилась летальность от коронавируса по сравнению с показателями начала декабря.
Добавим, за прошедшие сутки в Украине подтвердили чуть более 2300 новых случаев коронавируса.
Как писало РБК-Украина, Киевская школа экономики посчитала, сколько украинцев уже имеют иммунитет к коронавирусу.