Динаміка поширення COVID-19 в Україні стала схожою на польську, - НАН

Динаміка поширення захворювання на коронавірус в Україні станом на сьогодні подібна до показників сусідніх країн - Польщі та Румунії. Динаміка поширення COVID-19 в Україні коливається від 2 до 5 тисяч випадків на добу.

Про це заявили в Національній академії наук України .

Як зазначають вчені з НАН, сьогодні динаміка підтверджень нових випадків коронавірусу дуже подібна до статистики Румунії та Польщі.

"У Польщі кількість нових виявлень стабілізувалась на рівні 5,5 тисяч випадків на добу, а в Румунії - на рівні 2,4 тисячі виявлень на добу", - зазначили в НАН.

Лише в п’яти регіонах України кількість нових випадків зростає, у решті областей динаміка поширення коронавірусу продовжує знижуватися. Позитивна динаміка зберігається у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.