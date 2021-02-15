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Динаміка поширення COVID-19 в Україні стала схожою на польську, - НАН

Автор: Дмитро Левицький

Динаміка поширення захворювання на коронавірус в Україні станом на сьогодні подібна до показників сусідніх країн - Польщі та Румунії. Динаміка поширення COVID-19 в Україні коливається від 2 до 5 тисяч випадків на добу.

Про це заявили в Національній академії наук України.

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Як зазначають вчені з НАН, сьогодні динаміка підтверджень нових випадків коронавірусу дуже подібна до статистики Румунії та Польщі.

"У Польщі кількість нових виявлень стабілізувалась на рівні 5,5 тисяч випадків на добу, а в Румунії - на рівні 2,4 тисячі виявлень на добу", - зазначили в НАН.

Лише в п’яти регіонах України кількість нових випадків зростає, у решті областей динаміка поширення коронавірусу продовжує знижуватися. Позитивна динаміка зберігається у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, за даними вчених НАН, в Україні вдвічі зменшилася летальність від коронавірусу у порівнянні з показниками початку грудня.

Додамо, за минулу добу в Україні підтвердили трохи більше ніж 2300 нових випадків коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, Київська школа економіки порахувала, скільки українців вже мають імунітет до коронавірусу.

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