ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дистанции и маски: как из-за карантина будут работать церкви на Пасху

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 апреля 2021 10:13
Дистанции и маски: как из-за карантина будут работать церкви на Пасху Фото: предстоятель ПЦУ Епифаний (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Из-за карантина в Украине церкви на Пасху не будут закрывать, но верующим нужно придерживаться карантинных ограничений. В частности, надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

По его словам, в этом году снова будет практика освящения пасхальных куличей сразу на хлебокомбинатах, на заводах и в магазинах. При этом на сам праздник все желающие смогут пойти в церковь, но нужно соблюдать социальную дистанцию и иметь защитные маски.

"Храмы будут открыты. И на улице … не будет таких жестких ограничений. Богослужения будут совершаться. Но сейчас мы видим, что центральная власть передала фактически полномочия на места. И каждая община на месте, это областной центр, или это ОТГ, принимают решения в зависимости от того, в какой зоне они находятся", - подчеркнул Епифаний.

Он добавил, что в некоторых городах иерархи ПЦУ просят духовенство еще больше ограничить возможность массовых богослужений.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, как работают храмы в Вербное воскресенье по рекомендациям властей.

До этого Министерство здравоохранения объявило карантинные рекомендации для церквей на Пасху.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Пасха Карантин Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19