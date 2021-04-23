ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как будут работать церкви на Пасху и Вербное воскресенье в Киеве: список рекомендаций

Новина українською → Киев, Пятница 23 апреля 2021 12:12
Как будут работать церкви на Пасху и Вербное воскресенье в Киеве: список рекомендаций Фото: в Киеве будут дополнительные ограничения на Пасхальные праздники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Киевские власти решили опубликовать рекомендации для церквей на Пасху и Вербное воскресенье. В КГГА рекомендуют провести богослужение онлайн.

Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Местные власти рекомендуют:

  • онлайн-режим богослужения,
  • храмы должны обеспечить дезинфекцию зданий и проветривание,
  • разрешить 1 человека на 10 кв.м,
  • обеспечить температурный скрининг тех, кто будет принимать участие в богослужении, и масочный режим.

Соответствующее решение приняла местная комиссия ТЭР и ЧС.

Отметим, что Минздрав решил не вводить дополнительные карантинные ограничения по всей Украине, но выдал ряд рекомендаций для религиозных учреждений.

В частности, в министерстве рекомендуют увеличить количество сессий благословение и уменьшить их продолжительность, посещать обряд благословения и освящения еды только 1 человеку от семьи. Население просят воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей.

Сейчас Киев находится в" красной " зоне карантина, которая предусматривает запрет работы ТРЦ, кафе, ресторанов, проведение массовых мероприятий.

Напомним, в Украине могут вдвое сократить "красную" зону карантина. В частности, из этой зоны может выйти Киев.

Отметим, главный санврач Виктор Ляшко передал публичный "привет" трем областям из-за нарушения алгоритма вакцинации.

Кроме того, сегодня в Украине доставили новую партию вакцины AstraZeneca.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Пасха Карантин
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19