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Дистанції та маски: як через карантин працюватимуть церкви на Великдень

Новость на русском → Київ , Неділя 25 квітня 2021 10:13
Дистанції та маски: як через карантин працюватимуть церкви на Великдень Фото: предстоятель ПЦУ Епіфаній (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Через карантин в Україні церкви на Великдень не закриватимуть, але вірянам треба дотримуватися карантинних обмежень. Зокрема, надягати маски і дотримуватися соціальної дистанції.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

За його словами, цього року знову буде практика освячення пасок відразу на хлібокомбінатах, на заводах і в магазинах. При цьому на саме свято всі охочі зможуть піти до церкви, але треба дотримуватися соціальної дистанції і мати захисні маски.

"Храми будуть відкриті. І на вулиці ... не буде таких жорстких обмежень. Богослужіння будуть відбуватися. Але зараз ми бачимо, що центральна влада передала фактично повноваження на місця. І кожна громада на місці, це обласний центр, або це ОТГ, приймають рішення в залежності від того, в якій зоні вони знаходяться", - підкреслив Епіфаній.

Він додав, що в деяких містах ієрархи ПЦУ просять духовенство ще більше обмежити можливість масових богослужінь.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, як працюють храми у Вербну неділю за рекомендаціями влади.

До цього Міністерство охорони здоров'я оголосило карантинні рекомендації для церков на Великдень.

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