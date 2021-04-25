Дистанції та маски: як через карантин працюватимуть церкви на Великдень

Через карантин в Україні церкви на Великдень не закриватимуть, але вірянам треба дотримуватися карантинних обмежень. Зокрема, надягати маски і дотримуватися соціальної дистанції.

За його словами, цього року знову буде практика освячення пасок відразу на хлібокомбінатах, на заводах і в магазинах. При цьому на саме свято всі охочі зможуть піти до церкви, але треба дотримуватися соціальної дистанції і мати захисні маски.

"Храми будуть відкриті. І на вулиці ... не буде таких жорстких обмежень. Богослужіння будуть відбуватися. Але зараз ми бачимо, що центральна влада передала фактично повноваження на місця. І кожна громада на місці, це обласний центр, або це ОТГ, приймають рішення в залежності від того, в якій зоні вони знаходяться", - підкреслив Епіфаній.

Він додав, що в деяких містах ієрархи ПЦУ просять духовенство ще більше обмежити можливість масових богослужінь.