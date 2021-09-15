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Без дистанционки. На Прикарпатье школы с вакцинацией ниже 80% закроют на карантин

Автор: Юлия Бойко

При введении "желтой" зоны адаптивного карантина в Ивано-Франковской области не будет дистанционного обучения в школах. Школы с уровнем вакцинации персонала ниже 80% закроются на карантин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук, опубликованное в Facebook.

По ее словам, из-за ухудшения ситуации с COVID-19 вводятся жесткие карантинные мероприятия.

"Прежде всего они касаются работы учебных заведений. С введением "желтой" зоны на территории области дистанционного обучения в школах не будет. Все образовательные учреждения, где вакцинировано менее 80% работников, закрываются на карантин", - отметила Онищук.

Напомним, вчера в Офисе президента поручили главам Киева и ОГА обеспечить вакцинацию 80% работников образования хотя бы одной дозой.

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школаИвано-Франковская областьВакцинация