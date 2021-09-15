RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Без дистанційки. На Прикарпатті школи з вакцинацією нижче 80% закриють на карантин

Автор: Юлія Бойко

При введенні "жовтої" зони адаптивного карантину в Івано-Франківській області не буде дистанційного навчання в школах. Школи з рівнем вакцинації персоналу нижче 80% закриються на карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук, опубліковане в Facebook.

За її словами, через погіршення ситуації з COVID-19 вводяться жорсткі карантинні заходи.

"Перш за все вони стосуються роботи навчальних закладів. З введенням "жовтої" зони на території області дистанційного навчання в школах не буде. Всі освітні установи, де вакциновано менше 80% працівників, закриваються на карантин", - зазначила Онищук.

Нагадаємо, вчора в Офісі президента доручили главам Києва та ОДА забезпечити вакцинацію 80% працівників освіти хоча б однією дозою.

Читайте РБК-Україна в Google News
школаІвано-Франківська областьВакцинація